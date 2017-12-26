В Ярославской области хозяева выкинули умирать на мороз целый мешок щенков

Несчастные щенки чудом не замёрзли

Людская жестокость не знает предела. В Рыбинске двое мужчин нашли за городом целый мешок щенков. От только что родившихся малышей хозяева решили избавиться жестоким способом: они положили их в мешок и завязали верёвкой так, чтобы они не выбрались. Неизвестно, сколько на холоде, практически без движения и воздуха, пролежали несчастные щенки, пока их не нашли мужчины, проезжавшие мимо. Щенки истошно пищали и пытались выбраться наружу.

— Сегодня, работая за городом, мой муж нашёл целый мешок щенков... До чего же жестоки люди... Может, кому нужен самый верный подарок на Новый год? — написала в соцсетях супруга мужчины, спасшего собак.

Она же выложила в группу «Подслушано в Рыбинске» видео о том, как щенков вызволяют наружу.

Естественно, что такой поступок вызвал самые отрицательные эмоции у жителей Рыбинска.

— Как они кричат. Как дети. Пусть будут прокляты те, кто так сделал! — пишут рыбинцы в соцсетях.

— Ну и уроды... Чудо, что выжили малыши, в такой холод... А Вы и Ваш муж люди с большим сердцем, — обратилась к спасителям животных Ольга Виноградова.

Ранее 76.ru рассказывал о том, как живётся собакам в приюте.