Наши в Америке: здесь не запирают входные двери

Американцы прячут за замками только бассейны, но не жилые дома

Семья ярославского политика, экс-заммэра и бывшего соратника Урлашова — Дмитрия Донскова переехала жить в Америку. Из-за океана супруга политика ведёт дневник о жизни в Штатах, рассказывая в подробностях удивительные вещи из быта американцев. В этой серии ярославцы расскажут о безопасности жизни в Штатах и дверных замках.

З. Замки и заборы

— Мне кажется, уровень безопасности в стране чётко идентифицируется по тому, какие у жителей замки и заборы, — считает жена политика Юлия Донскова. — И беспечность американцев относительно этих непременных атрибутов нашей жизни порождает ощущение абсолютной безопасности. В апартаментах установлены совершенно «несерьёзные» двери — такие же, как межкомнатные, с хлипким замком-защёлкой. Честное слово, у нас некоторые люди в туалет посерьёзнее замки ставят. Впрочем, качество входной двери и замка в ней совершенно неважно, так как в каждую квартиру даже на первом этаже ведет стеклянная дверь с веранды, с ещё более хлипкой защёлкой. В большинстве частных домов, которые мы видели, входные двери также были стеклянные или с большим окном.

Ну, и заборов нет совершенно. Некоторые для красоты или обозначения своей территории устанавливают небольшие изгороди, но это, скорее, декоративные элементы. Единственное место, которое американцы огораживают серьёзно, — это бассейн. Вокруг бассейнов в общественных местах (посёлки, отели) обязательно ставятся заборы и калитки с замками специальной конструкции, чтобы детям было не открыть. Мы читали, что здесь существует специальный стандарт безопасности бассейнов, их ограждений и замков.