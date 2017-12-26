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Фоторепортаж
Волшебство за стеклом: рассматриваем самые нарядные витрины Ярославля
26 декабря 2017
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Последняя неделя 2017 года в разгаре. Город сверкает огоньками. Магазины и кафе манят яркими и уютными витринами. А из окон выглядывают нарядные ёлочки. Мы собрали фотографии мест, где царит новогоднее настроение. Смотрим и заряжаемся радостью!
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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