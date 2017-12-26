Теперь ждём у помойки: что происходит с остановкой у моторного завода

Просто остановка общественного транспорта в Ярославле

С остановкой общественного транспорта у моторного завода в Ярославле происходит что-то ненормальное. Сегодня рабочие завода и другие пассажиры ждут транспорт... прямо у мусорного бака.

Большие контейнеры привезли для строительного мусора, который появился после сноса здесь остановочного комплекса.

— Как приятно под легким снежком ожидать транспорта, немного контейнеры мешают, — с иронией говорит Любовь Балашева. — Особенно вечером, когда народу много на остановке накапливается.

76.ru направил запрос в мэрию Ярославля, чтобы узнать, когда ярославцы будут ждать общественный транспорт не на стройплощадке.

- В ближайшие сутки будет установлен временный навес. Затем здесь установят большую остановку с торговой площадью, сейчас её везут из Москвы, - сообщили в городской администрации.