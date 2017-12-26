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Теперь ждём у помойки: что происходит с остановкой у моторного завода
26 декабря 2017
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С остановкой общественного транспорта у моторного завода в Ярославле происходит что-то ненормальное. Сегодня рабочие завода и другие пассажиры ждут транспорт... прямо у мусорного бака.
Большие контейнеры привезли для строительного мусора, который появился после сноса здесь остановочного комплекса.
— Как приятно под легким снежком ожидать транспорта, немного контейнеры мешают, — с иронией говорит Любовь Балашева. — Особенно вечером, когда народу много на остановке накапливается.
76.ru направил запрос в мэрию Ярославля, чтобы узнать, когда ярославцы будут ждать общественный транспорт не на стройплощадке.
- В ближайшие сутки будет установлен временный навес. Затем здесь установят большую остановку с торговой площадью, сейчас её везут из Москвы, - сообщили в городской администрации.
Может, вам удобнее читать нас в Telegram? Там еще можно подсмотреть за жизнью редакции.
Фото: Любовь Балашева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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