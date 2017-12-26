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В Ярославле пропавшего 16-летнего подростка ищут по торговым центрам
26 декабря 2017
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Ярославская полиция разыскивает 16-летнего подростка. Сергей Сорокин ушел из дома на учебу 22 декабря. С тех пор родные его не видели.
До школы мальчик не дошел. Да и вообще, по всей вероятности, не очень он любит учиться. А больше ему нравиться гулять с друзьями по торговым центрам. Именно там Сергея видят чаще всего.
— Мальчик раньше уже уходил несколько раз, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Приметы Сергея: на вид 16 лет, рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы короткие, темно-русые.
Был одет: шапка спортивная темно-синяя, куртка длинная зимняя с капюшоном темно-синего цвета, джинсы темно-синие, свитер черный с белой полосой слева, ботинки кожаные черного цвета, при себе имеет рюкзак спортивный.
Ранее 76.ru рассказывал о том, что в Ярославле больше месяца ищут пропавшего 22-летнего Кирилла Климова. Но всё, что пока нашли — это его куртку на берегу озера.
Фото: УМВД по ЯО
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