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Чиновники проверили, чем кормят детей в садиках Ярославля
26 декабря 2017
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Посмотреть, чем кормят детей в садиках, решили сотрудники департамента образования мэрии Ярославля. Они нагрянули с ревизией в детский сад №37. И убедились — еда не просто хорошая. Еда превосходная.
— Детки кушают очень хорошо, потому что продукты в сад поступают высокого качества, овощи уже почищены, а рыба нарезана на равные части и не содержит костей, — рассказала представителям руководящего департамента заведующая детским садом Юлия Фёдорова. — Блюда, которые готовятся нашими поварами, доступные и вкусные.
Поставщик привёз в садик морозильные камеры, чтобы продукты лучше сохраняли свои полезные свойства.
Тем временем некоторые сотрудники детских садиков не разделяют восторга по поводу нового питания — говорят, что картошку привозят обветренную, а котлеты из непонятной субстанции. Негодуют и родители.
— Мой ребёнок стал плохо есть в садике, — пишет «ВКонтакте» Диана Рылькова. — Раньше во время болезни исхудает, так в садик придет — округлится. А сейчас в меню посмотришь — волосы дыбом встают.
Но есть и те, кого качество еды в садиках вполне устраивает.
— Мой прекрасно ел в саду это новое меню. Как и вся группа, — отмечает в Facebook Светлана Елфимова. — И сама пробовала. Непривычно — да, но вкусно.
Читайте также: Сговор против детей: почему продукты в садики возит только один поставщик.
Фото: мэрия Ярославля
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