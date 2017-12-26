Чиновники проверили, чем кормят детей в садиках Ярославля

Ревизорам из департамента в садике рассказали, что детям нравится новая еда

Посмотреть, чем кормят детей в садиках, решили сотрудники департамента образования мэрии Ярославля. Они нагрянули с ревизией в детский сад №37. И убедились — еда не просто хорошая. Еда превосходная.

— Детки кушают очень хорошо, потому что продукты в сад поступают высокого качества, овощи уже почищены, а рыба нарезана на равные части и не содержит костей, — рассказала представителям руководящего департамента заведующая детским садом Юлия Фёдорова. — Блюда, которые готовятся нашими поварами, доступные и вкусные.

Проверяющих устроило качество продуктов

Поставщик привёз в садик морозильные камеры, чтобы продукты лучше сохраняли свои полезные свойства.



— В переходе на единое меню мы следуем опыту и практике других регионов, — говорит директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова. — Главным плюсом является постоянный контроль качества со стороны родителей и структурных подразделений мэрии.

Поставщик привёз в садик холодильник, чтобы хранить в нём продукты

Тем временем некоторые сотрудники детских садиков не разделяют восторга по поводу нового питания — говорят, что картошку привозят обветренную, а котлеты из непонятной субстанции. Негодуют и родители.

— Мой ребёнок стал плохо есть в садике, — пишет «ВКонтакте» Диана Рылькова. — Раньше во время болезни исхудает, так в садик придет — округлится. А сейчас в меню посмотришь — волосы дыбом встают.

Мнения родителей по поводу качества еды разделились: кто-то хвалит, а кто-то ругает

Но есть и те, кого качество еды в садиках вполне устраивает.

— Мой прекрасно ел в саду это новое меню. Как и вся группа, — отмечает в Facebook Светлана Елфимова. — И сама пробовала. Непривычно — да, но вкусно.

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