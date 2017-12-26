|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Как сделать селфи без помощи рук: ярославский фокусник показал необычный трюк
26 декабря 2017
1 265 4
Магия и волшебство под Новый год повсюду. В нашей редакции тоже начали происходить чудеса. Да такие, что мы все тут рты пораскрывали.
К нам в гости пришёл фокусник Артём Сыромятников или Martes, как он сам себя называет. Он уже 9 лет не только повторяет фокусы Дэвида Коперфильда и Дэвида Блэйна, но и придумывает свои. Как он говорит, шоковые иллюзии, от которых взрывается мозг.
— Я с 15 лет этим занимаюсь. Увидел по телевизору фокусы и решил попробовать. Мне с детства нравилось быть выскочкой, люблю, когда на меня реагируют, смотрят, мной восхищаются. Я могу любой фокус сделать. Но штампы не люблю, люблю фокусы, от которых взрывается мозг, — хвастается Артём.
Что ж, наш мозг, к счастью, не взорвался, но мы и правда были удивлены и озадачены: ну как этот парень проделывает такие штуки? Например, делает селфи на телефон, даже не прикасаясь к нему. Нам он показал много крутых фокусов. Посмотрите и вы.
Фото: Александра Савельева
Видео: Лев Белков
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Новостройки 3 509 Вторичное жилье 4 346 Сдам в аренду 706 Коммерческая 172 Добавить объявление о продаже недвижимости
|
Бизнес
Фильм недели
вчера
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
типичный проект для... далее
19 декабря
«Звездные войны»: когда интрига не важна
Страсти в самой известной и самой далекой галактике разгораются нешуточные.
во во зажрались ........... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров