Как сделать селфи без помощи рук: ярославский фокусник показал необычный трюк

Удивляйте фокусами своих друзей в Новый год

Магия и волшебство под Новый год повсюду. В нашей редакции тоже начали происходить чудеса. Да такие, что мы все тут рты пораскрывали.

К нам в гости пришёл фокусник Артём Сыромятников или Martes, как он сам себя называет. Он уже 9 лет не только повторяет фокусы Дэвида Коперфильда и Дэвида Блэйна, но и придумывает свои. Как он говорит, шоковые иллюзии, от которых взрывается мозг.

— Я с 15 лет этим занимаюсь. Увидел по телевизору фокусы и решил попробовать. Мне с детства нравилось быть выскочкой, люблю, когда на меня реагируют, смотрят, мной восхищаются. Я могу любой фокус сделать. Но штампы не люблю, люблю фокусы, от которых взрывается мозг, — хвастается Артём.

Что ж, наш мозг, к счастью, не взорвался, но мы и правда были удивлены и озадачены: ну как этот парень проделывает такие штуки? Например, делает селфи на телефон, даже не прикасаясь к нему. Нам он показал много крутых фокусов. Посмотрите и вы.