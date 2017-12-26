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На Московском проспекте грузовик сбил мужчину
26 декабря 2017
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В Ярославле на Московском проспекте грузовик сбил мужчину. Авария случилась накануне около полудня сразу за железнодорожным мостом в районе «Выемки».
Грузовик поворачивал на второстепенную дорогу, водитель «ДАФ» с полуприцепом не заметил 36-летнего пешехода, сбив его. Мужчина лежал на дороге, не сумев самостоятельно подняться.
— Я проезжал мимо, видел, как врачи скорой положили мужчину на носилки. Он был живой, — рассказывает очевидец Илья Алексеевич.
Пострадавшего увезли в больницу имени Соловьёва.
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Фото: УГИББД по ЯО, УГИББД по Ярославской области
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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