Грузовик сбил пешехода прямо на переходе

В Ярославле на Московском проспекте грузовик сбил мужчину. Авария случилась накануне около полудня сразу за железнодорожным мостом в районе «Выемки».

Грузовик поворачивал на второстепенную дорогу, водитель «ДАФ» с полуприцепом не заметил 36-летнего пешехода, сбив его. Мужчина лежал на дороге, не сумев самостоятельно подняться.

— Я проезжал мимо, видел, как врачи скорой положили мужчину на носилки. Он был живой, — рассказывает очевидец Илья Алексеевич.

Пострадавшего увезли в больницу имени Соловьёва.

Пострадавшего мужчину увезли в Соловьевскую больницу

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