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В январе жители четырех районов Ярославской области получат единый платежный документ от ЯрОблЕИРЦ

26 декабря 2017
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электроэнергия, Ярославль, платежи ЖКХ

Новости компаний

Жители многоквартирных домов Рыбинского, Любимского, Первомайского и Брейтовского районов в январе получат единые платежные квитанции на оплату коммунальных услуг. Это последние муниципальные районы области, которые вступают в проект по оплате услуг ЖКХ через ЯрОблЕИРЦ, инициированный в начале 2017 года правительством региона.

В целях повышения качества обслуживания клиентов ПАО «ТНС энерго Ярославль» заключило договор с Ярославским областным единым информационно-расчетным центром (АО «ЯрОблЕИРЦ»). В рамках партнерства с гарантирующим поставщиком электроэнергии и другими компаниями-поставщиками жилищно-коммунальных услуг ЕИРЦ обеспечивает формирование, печать и доставку абонентам единого платежного документа, в котором отражены все предоставляемые потребителю-физическому лицу жилищно-коммунальные услуги, перечень которых определен степенью благоустройства дома.

В квитанции, которую жители указанных районов получат в начале января, будет содержаться информация о начислениях платы за электрическую энергию. Единый платежный документ можно оплатить в кассах ПАО «ТНС энерго Ярославль» в любом офисе компании.

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