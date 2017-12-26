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Из-за аварии автобуса с легковушкой в Ярославле встали трамваи: где затор
26 декабря 2017
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Сегодня около девяти часов утра на проспекте Ленина в Ярославле произошло ДТП. На пересечении с проспектом Октября пассажирский автобус третьего маршрута столкнулся с легковым «Рено».
— Сейчас в районе «Гиганта» из-за аварии образовался затор, — говорят очевидцы. — Встали трамваи.
Подробности ДТП предстоит уточнить инспекторам Госавтоинспекции. По предварительным данным, серьезных травм в аварии никто не получил.
Более серьезная авария произошла в Ростовском районе. Там лоб в лоб столкнулись «Лада-Гранта» и «семерка». Пострадали два человека.
Фото: Светлана Жировская/Vk.com
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