В странном пожаре в Переславле пострадал мужчина

Пожар вспыхнул на кухне

ЧП случилось в Переславле на улице Октябрьской, где в одной из квартир дома № 10 вспыхнул пожар. Все случилось вечером в понедельник. Сообщение поступило в дежурную часть МЧС в 20 часов 5 минут.

Три пожарные машины и восемь спасателей за полчаса полностью потушили огонь. Удивительно, но причиной пожара в квартире стал загоревшийся на кухне стул. От возгорания пострадал 62-летний хозяин жилища — мужчина отравился дымом.

— Огонь повредил квартиру на площади 35 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

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