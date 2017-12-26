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Детей из Ярославля по просьбе Путина отправили на ёлку в Москву
26 декабря 2017
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32 школьника из Ярославской области повезли в Москву на главную ёлку России, которая стоит в Государственном Кремлёвском дворце.
— Перед Новым годом каждый из нас ждёт какого-то чуда, какой-то сказки, и вот такой подарок для наших детей — они отправляются в Москву на ёлку, — сказала заместитель директора департамента образования Ярославской области Татьяна Иванова. — Пока мы можем только догадываться, что будет на новогоднем представлении — это сюрприз.
В Москву уехали дети из Переславской школы-интерната, ребята из замещающих семей, а также школьники, ставшие победителями различных конкурсов и олимпиад.
В правительстве Ярославской области отметили, что всё это проводится по просьбе президента России Владимира Путина. Во время поездки в столицу дети ещё побывают на экскурсии в Измайловском кремле. Там они попытаются пройти квест «В поисках клада».
Тем временем стало известно, что в новогоднюю ночь ярославцев ждёт большое лазерное шоу. И оно будет не единственным развлечением. На Советской площади выступят также Татьяна Овсиенко, Наташа Королёва и Кай Метов. Смотрите полную программу праздника. А заодно — расписание транспорта в новогоднюю ночь.
Фото: ярославль.рф
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