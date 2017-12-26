В Ростовском районе «Лада» и ВАЗ разбились в лобовом ударе

В аварии пострадали два человека

Авария произошло в Ростовском района по дороге Семибратово — Никольское. ДТП произошло накануне около шести часов вечера. Автомобиль «Лада Гранта» и «семерка» столкнулись лоб в лоб.

На месте аварии работали спасатели, сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.

— Два человека получили травмы, — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

В причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

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