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В Ростовском районе «Лада» и ВАЗ разбились в лобовом ударе
26 декабря 2017
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Авария произошло в Ростовском района по дороге Семибратово — Никольское. ДТП произошло накануне около шести часов вечера. Автомобиль «Лада Гранта» и «семерка» столкнулись лоб в лоб.
На месте аварии работали спасатели, сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.
— Два человека получили травмы, — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.
В причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.
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Фото: МЧС
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