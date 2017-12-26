В Тутаеве появится канатная дорога за полмиллиарда рублей: какой она будет

Так будет выглядеть дорога

Масштабный проект затеяли в Тутаеве. Здесь хотят построить первую в Ярославской области канатную дорогу через Волгу. Как рассказал глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов, власти уже «вплотную приблизились к началу проектирования».

Строительство дороги обойдётся в 500-600 миллионов рублей Планируют, что оплата будет от государственной-частного партнерства. Уверены — проект окупится.

- Может лучше мост? — задаётся вопроосом Дмитрий Юнусов. — Мы не выбираем «или-или». Мое мнение: нужен и мост, и канатка. Они разные и имеют разное назначение. Канатная дорога — круглогодичная переправа для пешеходов и за 500 млн, мост для транспорта и от 5 млрд с учетом подъездных путей и развязок. Канатная дорога — местный проект. Мост — федеральный со всем вытекающим трафиком. А также с учетом предыдущего пункта, на «канатку» мы сможем поискать инвестора, что увеличивает шансы реализовать проект в обозримом будущем.

Терминалы будущей дороги

На Волге канатная дорога есть в Нижнем Новгороде — находка для города. Туристы довольны и люди используют как метро.

Уже просчитали и стоимость проезда по этой дороге для местных жителей — около 50 рублей. Задумались уже о проездных и льготных билетах. Полагают, что дорога пригодится не только местным, но привлечет в район и туристов.

Напомним, речь о канатной дороге в Тутаеве завели ещё в 2015 году: тогда Минтранс одобрил эту идею. А в январе этого года выделили первые деньги на разработку документации для строительства дороги.