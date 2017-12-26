На НПЗ имени Менделеева воду у кислогудронного пруда проверили на токсичность

Два месяца еще будут бурить скважины

Вчера на кислогудронном пруде НПЗ имени Д.И. Менделеева начались исследования. Выясняют, насколько эта химия успела загрязнить почву с тех пор, как всплыла экологическая проблема. Проверят и землю около прудов, и поверхностные воды. Всё это нужно будет для того, чтобы разработать проект по утилизации содержимого отстойников.

Пруд-накопитель, созданный еще в 1870 году, расположен в водоохранной зоне реки Волги. Отходы производства складировались здесь в несколько десятилетий. Сейчас пруд засыпали.

Два месяца исследователи будут бурить скважины глубиной в 15 метров и брать пробы грунта и воды.

На данный момент, по данным зампредседателя областного правительства Романа Колесова, экологическая обстановка в районе НПЗ находится на постоянном контроле. Пробы воды из местной реки Печегды показали, что признаки токсичности не выявлены. Режим ЧС на территории Тутаевского района отменили.

— Стабильно осуществляется очистка производственных, ливневых и хозяйственно-бытовых сточных вод, — сообщил генеральный директор НПЗ имени Менделеева Олег Краснонос. — Постоянно поддерживается безопасный уровень кислой воды в прудах открытого типа.

Напомним, режим ЧС был введен в районе, когда выяснилось, что нефтеперерабатывающее предприятие переполняло пруды-отстойники, и опасные отходы попадали в воду.