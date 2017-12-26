|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
На НПЗ имени Менделеева воду у кислогудронного пруда проверили на токсичность
26 декабря 2017
1 462 1
Вчера на кислогудронном пруде НПЗ имени Д.И. Менделеева начались исследования. Выясняют, насколько эта химия успела загрязнить почву с тех пор, как всплыла экологическая проблема. Проверят и землю около прудов, и поверхностные воды. Всё это нужно будет для того, чтобы разработать проект по утилизации содержимого отстойников.
Пруд-накопитель, созданный еще в 1870 году, расположен в водоохранной зоне реки Волги. Отходы производства складировались здесь в несколько десятилетий. Сейчас пруд засыпали.
Два месяца исследователи будут бурить скважины глубиной в 15 метров и брать пробы грунта и воды.
На данный момент, по данным зампредседателя областного правительства Романа Колесова, экологическая обстановка в районе НПЗ находится на постоянном контроле. Пробы воды из местной реки Печегды показали, что признаки токсичности не выявлены. Режим ЧС на территории Тутаевского района отменили.
— Стабильно осуществляется очистка производственных, ливневых и хозяйственно-бытовых сточных вод, — сообщил генеральный директор НПЗ имени Менделеева Олег Краснонос. — Постоянно поддерживается безопасный уровень кислой воды в прудах открытого типа.
Напомним, режим ЧС был введен в районе, когда выяснилось, что нефтеперерабатывающее предприятие переполняло пруды-отстойники, и опасные отходы попадали в воду.
Фото: правительство Ярославской области
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Новостройки 3 509 Вторичное жилье 4 346 Сдам в аренду 706 Коммерческая 172 Добавить объявление о продаже недвижимости
|
Бизнес
Фильм недели
вчера
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
типичный проект для... далее
19 декабря
«Звездные войны»: когда интрига не важна
Страсти в самой известной и самой далекой галактике разгораются нешуточные.
во во зажрались ........... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров