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В Ярославль приедет настоящий Дед Мороз

25 декабря 2017
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Дед Мороз, Новый год, Ярославль, НГ 2018

В среду в Ярославль приедет главный новогодний волшебник. В центре с горожанами встретится Дед Мороз из Великого Устюга.

Встреча превратится в настоящий праздник — для малышей проведут интересную программу и подарят памятные сувениры. Встретиться с Дедушкой можно будет в 14:30.

— Планируется, что Дед Мороз встретится с несколькими семьями региона и исполнит их самые заветные желания, — рассказали в областном правительстве.

По стране Дед Мороз путешествует с 1 ноября. Завершится его вояж в Москве.

Смотрите полную программу новогодних гуляний.

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Ольга Прохорова
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Фото: правительство Ярославской области
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