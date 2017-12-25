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В Ярославль приедет настоящий Дед Мороз
25 декабря 2017
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В среду в Ярославль приедет главный новогодний волшебник. В центре с горожанами встретится Дед Мороз из Великого Устюга.
Встреча превратится в настоящий праздник — для малышей проведут интересную программу и подарят памятные сувениры. Встретиться с Дедушкой можно будет в 14:30.
— Планируется, что Дед Мороз встретится с несколькими семьями региона и исполнит их самые заветные желания, — рассказали в областном правительстве.
По стране Дед Мороз путешествует с 1 ноября. Завершится его вояж в Москве.
Смотрите полную программу новогодних гуляний.
Читайте также: «Верю, но доказать не могу!» — восемь историй про детскую веру в Деда Мороза.
Фото: правительство Ярославской области
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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