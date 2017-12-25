В Ярославль приедет настоящий Дед Мороз

Ну, кто вёл себя хорошо в этом году?

В среду в Ярославль приедет главный новогодний волшебник. В центре с горожанами встретится Дед Мороз из Великого Устюга.

Встреча превратится в настоящий праздник — для малышей проведут интересную программу и подарят памятные сувениры. Встретиться с Дедушкой можно будет в 14:30.

— Планируется, что Дед Мороз встретится с несколькими семьями региона и исполнит их самые заветные желания, — рассказали в областном правительстве.

По стране Дед Мороз путешествует с 1 ноября. Завершится его вояж в Москве.

Смотрите полную программу новогодних гуляний.

Читайте также: «Верю, но доказать не могу!» — восемь историй про детскую веру в Деда Мороза.