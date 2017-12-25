Водителя, устроившего смертельное ДТП на Октябрьском мосту, не стали арестовывать

Страшная авария парализовала движение на мосту

Сегодня в Ярославле суд решал, какую меру пресечения избрать водителю «Тойоты», спровоцировавшему ДТП на Октябрьском мосту в пятницу. Ходатайство об аресте отклонили. Мужчину оставили под подпиской о невыезде. По сообщению источника 76.ru, такое решение приняли, потому что у мужчины оказались проблемы со здоровьем — есть заболевание, которое требует постоянного приема лекарств.

— На момент аварии водитель был в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали в ярославской полиции.

Напомним, смертельное ДТП произошло вечером в минувшую пятницу. На мосту столкнулись «Тойота» и «Ауди». Машины разбились, молодой водитель «Ауди» погиб.

Смотрите репортаж с места событий.