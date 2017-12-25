В ярославскую больницу купили рентген-аппарат за семь миллионов рублей

Через аппарат смогут проходить более 60 человек в сутки

В больнице №9 появилась новая мощная техника. Сюда на деньги из Президентского фонда купили рентгенодиагностический аппарат. Стоит такой аппарат семь миллионов рублей.

— Благодаря новому рентген-аппарату мы сможем наладить бесперебойное обследование пациентов в круглосуточном режиме, — рассказала заместитель главного врача больницы Виктория Васенина.

В больнице теперь планируют, что аппарат по полной будут использовать уже с января, через него смогут проходить более 60 человек в сутки.

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