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Три раза в день: теперь Ярославль встал в вечернюю пробку
25 декабря 2017
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Сегодня весь день по Ярославлю проще — пешком. Третий раз за день город встал в огромную пробку. Намертво стоит улица Володарского и улица Победы. Темно-бордовым выкрашена и Большая Октябрьская.
— Ехать страшно. На трассе так машину не волокёт, как в городе. Хаос на перекрёстках, — сообщает застрявшая в пробке корреспондент 76.ru Анна Ёлкина.
Чуть полегче на улице Свободы — машины движутся со скоростью 7 км/ч, как показывает сервис «Яндекс.Пробки». Стоят также улицы Собинова и Свердлова (около стадиона). Не стоит тратить свои нервы на проспекте Октября и улице Советской. А вот Заволжский район счастливо «зеленеет» на картах «Яндекса».
Напомним, транспортный коллапс случился в Ярославле сегодня утром, когда город встал в пробки после ночного снегопада. Чуть позже движение застопорилось днём. Мэрия же отрапортовала, что уборка дорог идёт в штатном режиме.
Фото: Анна Ёлкина
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