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Центризбирком отказался регистрировать Навального в качестве кандидата на президентский пост
25 декабря 2017
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Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Алексея Навального в качестве кандидата в президенты. Такое решение было принято сегодня.
Формальный повод для отказа — непогашенная судимость Навального. При этом сам политик, выступая перед членами избирательной комиссии, заявил, что решение Центризбиркома нарушает Конституцию.
Сразу после отказа Навальный опубликовал ролик, в котором прокомментировал отказ в регистрации.
— Мы понимали, что такой сценарий возможен. Именно поэтому мы объявляем забастовку избирателей. Процедуру, которая сейчас проходит, нельзя назвать выборами, — сказал в ролике политик.
Напомним, что в минувшее воскресенье в 20 городах прошли собрания инициативных групп по выдвижению Алексея Навального кандидатом в президенты России.
Фото: Татьяна Тихонова
Видео: Алексей Навальный/Youtube.com
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