Магия! Билеты на последний «волшебный троллейбус» разобрали за семь минут

Кто успел — тот и сел!

Это уже рекорд! Если в прошлый раз билеты на «волшебный троллейбус» разобрали за полчаса, то сегодня, как только стало известно время продажи, все места разобрали аж за семь минут. Количество мест уменьшалось молниеносно, с каждой секундой.

— В поездке на «волшебном троллейбусе» ребят ждут неожиданные встречи со сказочными героями, сюрпризы и, конечно, Дед Мороз, который уже приготовил всем подарки, — рассказали в городской администрации.

Напомним, в прошлый раз, как только открылась регистрация на новогодний транспорт, билеты разобрали так быстро, что многие заподозрили неладное и возмущались в соцсетях. И, наверное, не зря — через некоторое время бесплатные билеты появились в продаже на сайте объявлений.