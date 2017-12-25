Штабные девчонки: кто в Ярославле продвигает кандидатов в президенты

Такие девушки продвигают в Ярославле кандидатов в президенты

Мы многое знаем о кандидатах в президенты: Ксении Собчак, Алексее Навальном и Владимире Путине. Но кто стоит за их именами, кто на самом деле делает их популярными в регионах и приводит избирателей к этим фамилиям в день выборов? Знакомимся с начальницами избирательных штабов Ярославля.

За Навального

Елена Лекиашвили, 38 лет.

Лену Лекиашвили чаще всего можно увидеть на митингах

Штаб кандидата-оппозиционера Алексея Навального возглавила в Ярославле девушка с такими же взглядами. Елена и раньше поддерживала политиков противоположного фланга, в период президентской кампании осталась верна себе и получила повышение — начальника штаба. До этого девушка работала менеджером в частных компаниях, была соорганизатором первомайских «Монстраций».

Лена отстаивает свою позицию, как может

— Мой кандидат медийный, хорошо сам себя продвигает, — говорит Елена Лекиашвили. — Тяжело бодаться только с отказами местной администрации. Мы получаем практически безальтернативные отказы в проведении мероприятий, но узнаваемость кандидата растёт от недели к неделе.

Кто выбирает Навального

Сторонниками Алексея Навального начальница штаба назывет не только подростков.

— Это думающие люди от 30 лет, — полагает Елена.

Как бороться с негативом

Вокруг любого кандидата хватает злости и негатива. У каждого избирателя свои вкусы на будущего президента.

— У меня столько позитива, каждый день приходят десятки сторонников, желают удачи, что какая-то капля негатива совершенно растворяется в этом, — говорит Лена Лекиашвили о негативе, который не надо замечать.

Правда, на момент публикации текста Алексею Навальному отказали в регистрации в качестве кандидата в президенты России.

За Путина

Алёна Мазина, 21 год.

На фотографиях Алёна точно профессиональная модель

Юная Алёна возглавила студенческий штаб Владимира Путина, который открыли в Ярославле в здании ночного клуба. Почему она? А потому, что к своим 21 Алёна уже побывала участницей команды КВН, попала в финал Мисс студенчество России и стала ведущей свадеб. Идеальный пример студентки-активистки.

— Мы не являемся официальным штабом действующего президента, поэтому продвигать нашего кандидата получается легко и непринужденно, — говорит Алёна. — Мы студенческий штаб, поэтому возрастная категория наши сторонников — студенты. Но приходит масса вопросов о том, что более взрослые люди хотят присоединиться и поддержать Путина.

Негатив забавляет

Нелестных слов хватило и на этот штаб.

Негатив студенческий штаб лишь забавляет

— С юмором относимся. А как по-другому? Меня вообще удивляет ряд действий от тех товарищей, что против, — признаётся Алёна Мазина. — Пишут, обзываются, копаются в моих социальных сетях. Ничего этим не добиваясь, лишь греют моё самолюбие.

А вообще Алёна хочет выйти замуж и родить детей.

За Собчак

Штаб дивы Ксении Собчак в Ярославле возглавила 28-летняя пермячка Алина Жестовская.

Алине Ярославль понравился

Она прославилась ещё в родном городе, устроив неоднозначую акцию «Вуду майдан» с протыканием кукол-вуду иголками. О том, как она будет продвигать своего кандидата в президенты России, начальник штаба говорит следующее.

— Ярославль политически активный город с огромным интересом к политике. Ярославль — это вотчина Урлашова (экс-мэр, осужденный за взяточничество. — Прим.ред.), последнее пристанище Бориса Немцова как депутата, — говорит Алина Жестовская. — То, что регион готов принимать новых политиков и новые альтернатиные лица и точки зрения, уже упрощает нам задачу. Нам не придется бороться с политической закостенелостью.

Не хотим революций

— Наша категория — это от 30. Наши сторонники — это семейные работающие люди, имеющие не так много свободного времени. Наши сторонники не высказывают желаний устраивать революции — у них дома дети, родители, которые получают пенсию. Они понимают, что при любых политических изменениях важно сохранение стабильности для населения, — считает начальница штаба.

Негатив сторонница Собчак предпочитает не замечать.