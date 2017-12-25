Уже битком: перенаселённому Осташинскому кладбищу найдут замену

Места на кладбище нарасхват

Осташинское кладбище скоро закроют. Об этом ярославцы узнали от мэра города Владимира Слепцова на обсуждении программы «Решаем вместе». Слепцов отметил, что кладбище практически переполнено, хоронить там уже негде. Так ли это и где появится новое кладбище, мы узнавали у директора «Спецслужбы по вопросам похоронного дела» Анатолия Андронова.

Осташинское кладбище открыли в 2001 году. А вот учёт того, сколько там могил и сколько мест забронировано, стали вести только в 2009 году. Поэтому назвать, когда точно кладбище будет заполнено, проблематично. Но на данный момент оно действительно переполнено. По нормативам на него отдали 85 гектар. Дальше его расширять уже некуда.

На Осташинском уже тесновато

Кроме того, подсчитать, когда кладбище будет забито под завязку, непросто ещё и потому, что многие ярославцы наперёд покупают себе места под могилы.

— Очень часто бывает так. Когда у людей умирает родственник, они покупают сразу два места, чтобы потом рядом с ним похоронить ещё одного члена семьи. Таких двойных мест на Осташинском кладбище 70%, — рассказывает Анатолий Андронов.

Те, кто заранее позаботился о могиле, смогут без проблем хоронить на Осташинском кладбище.

— Есть ещё и такая практика: в одну и ту же могилу хоронить несколько раз. С учётом нашего климата тело разлагается за 17–20 лет. После этого могилу можно снова использовать. Это нормальная практика, и многие так делают, — уточняет Анатолий Андронов.

По его словам, в мэрии сейчас рассматривают несколько вариантов для устройства нового кладбища. Во-первых, это Заволжский район. Второй вариант — южное направление, то есть в сторону Костромы. По словам Андронова, предпочтение отдаётся второму варианту, так как туда гораздо проще добраться по окружной дороге.

А вы знали, что теперь одиноких ярославцев будут хоронить в гробах без обивки?