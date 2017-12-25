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В Ярославле перед Новым годом проверят все чердаки и подвалы многоэтажек
25 декабря 2017
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Накануне праздников в Ярославле проверят все чердаки и подвалы. Ревизия проследит, чтобы все входы туда в многоквартирных домах были закрыты на замок. Это делают в городе постоянно, но перед Новым годом такая ревизия особенно актуальна. Сегодня, например, проверка прошла во Фрунзенском районе города.
— На проверки мы выходим вместе с полицейскими и представителями управляющих компаний, — рассказал глава администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Андрей Удальцов.
Во Фрунзенском районе 898 многоквартирных домов, в которых есть 1731 вход на чердак и 1257 входов в подвалы. Сегодня успели проверить практически все. С января 2017 года нашли 50 незапертых дверей: 37 на чердаки и 13 в подвалы. Там уже везде повесили замки.
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Фото: мэрия Ярославля
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