В Ярославле перед Новым годом проверят все чердаки и подвалы многоэтажек

В Ярославле регулярно проверяют, чтобы входы на чердаки и в подвалы были заперты

Накануне праздников в Ярославле проверят все чердаки и подвалы. Ревизия проследит, чтобы все входы туда в многоквартирных домах были закрыты на замок. Это делают в городе постоянно, но перед Новым годом такая ревизия особенно актуальна. Сегодня, например, проверка прошла во Фрунзенском районе города.

— На проверки мы выходим вместе с полицейскими и представителями управляющих компаний, — рассказал глава администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Андрей Удальцов.

Во Фрунзенском районе 898 многоквартирных домов, в которых есть 1731 вход на чердак и 1257 входов в подвалы. Сегодня успели проверить практически все. С января 2017 года нашли 50 незапертых дверей: 37 на чердаки и 13 в подвалы. Там уже везде повесили замки.

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