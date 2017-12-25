Предполагаемый убийца брата депутата попал на видеокамеры

Илью Исаева жестоко зарезали

Предполагаемый убийца Ильи Исаева попал на камеры видеонаблюдения. Мужчину, который выходит из подворотни сразу после преступления, видели. Об этом 76.ru рассказал источник, близкий к правоохранительным органам.

Сейчас в Ярославле идёт масштабная работа по задержанию подозреваемого в совершении убийства.

Напомним, ярославского предпринимателя жестоко зарезали в центре города 30 ноября.

— Он вышел с работы и направился к машине. Кто-то напал на него со спины, ударив несколько раз ножом, — рассказал брат убитого Павел Исаев. — Кто это мог быть, у меня нет предположений. Обнаружил Илью следующий вышедший из офиса в центре человек, он и позвонил в полицию.

Семья Ильи Исаева обещает выплатить миллион рублей тому, кто найдёт убийцу предпринимателя.