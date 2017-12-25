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Предполагаемый убийца брата депутата попал на видеокамеры
25 декабря 2017
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Предполагаемый убийца Ильи Исаева попал на камеры видеонаблюдения. Мужчину, который выходит из подворотни сразу после преступления, видели. Об этом 76.ru рассказал источник, близкий к правоохранительным органам.
Сейчас в Ярославле идёт масштабная работа по задержанию подозреваемого в совершении убийства.
Напомним, ярославского предпринимателя жестоко зарезали в центре города 30 ноября.
— Он вышел с работы и направился к машине. Кто-то напал на него со спины, ударив несколько раз ножом, — рассказал брат убитого Павел Исаев. — Кто это мог быть, у меня нет предположений. Обнаружил Илью следующий вышедший из офиса в центре человек, он и позвонил в полицию.
Семья Ильи Исаева обещает выплатить миллион рублей тому, кто найдёт убийцу предпринимателя.
Фото: Александра Савельева
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