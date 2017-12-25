Виталий Мутко покинул пост президента РФС на полгода

Экс-президента РФС подкосил допинговый скандал

В преддверии домашнего чемпионата мира по футболу Виталий Мутко ушёл с должности президента Российского футбольного союза, но временно. О сложении с себя полномочий сроком на шесть месяцев он объявил сегодня, 25 декабря, на заседании исполкома РФС. По данным ТАСС, исполняющим обязанности главы союза назначен генеральный директор организации Александр Алаев.

Мутко был избран президентом РФС в сентябре 2015 года сроком на один год, а затем переизбран в 2016 году на четыре года. Алаев с 2013 года занимает пост генерального директора.

По мнению Международного олимпийского комитета, Виталий Мутко является одним из виновников допингового кризиса в России. Чиновник, занимавший с 2012 по 2016 год должность министра спорта РФ, участвовал в подготовке Олимпиады в Сочи. На международных соревнованиях российская сборная завоевала 33 награды, но в этом году была лишена 13 из них. МОК пожизненно отстранил российских спортсменов, обвиненных в нарушении допинговых правил, от участия в Олимпийских играх, запретил Виталию Мутко посещать Олимпиаду и лишил нашу сборную возможности поехать на соревнования в Пхенчхане под российским флагом.

После того как МОК заявил о недопуске россиян на Олимпийские игры — 2018, деятели и звезды отечественного шоу-бизнеса призвали Мутко уйти в отставку. За увольнение чиновника высказались телеведущая Ксения Собчак, актриса Марина Федункив, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, депутат Оксана Пушкина и многие другие. В ответ чиновник заявил, что готов уйти в отставку в любой момент, «если это на пользу кому-то будет и нужно».

Как пишет «Коммерсант», чемпионат мира по футболу — 2018 может повторить сценарий с Олимпиадой в Южной Корее. В FIFA поступил список Всемирного антидопингового агентства с фамилиями российских футболистов, чьи пробы показались подозрительными.

В настоящее время Мутко занимает должность заместителя председателя правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодежной политики.