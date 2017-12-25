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31-летний ремонтник-наркоман дважды попался с крупной партией героина
25 декабря 2017
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В Ярославле задержали 31-летнего наркомана с крупной партией героина. Задержали, но выпустили из-под стражи. Почему так получилось, рассказали в Заволжской прокуратуре.
Оказалось, что мужчина, который, кстати, зарабатывает на жизнь ремонтом квартир, купил у наркодилера за 3500 рублей героин. Дилер сделал «закладку», а ремонтник, следуя указаниям, забрал оттуда наркотики. Мужчину задержали с поличным, но спустя полтора месяца освободили под подписку о невыезде. Но через несколько месяцев его снова задержали, и снова с наркотиками.
— На мужчину завели уголовное дело. Героин он покупал, чтобы употреблять самому. Мужчина свою вину признал. Суд назначил ярославцу наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Подсудимый освобожден из-под стражи в зале суда, — рассказали в прокуратуре Заволжского района.
Фото: УМВД по ЯО
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