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Четвероногий подарок: в новогодние праздники ярославцам раздадут одиноких собак
25 декабря 2017
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В новогодние праздники в Ярославле устроят добрую акцию. 5 января с 12:00 до 15:00 на территории «Спецавтохозяйства» на Московском проспекте, 110а раздадут одиноких бездомных собак.
— Гостей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка. С символами года устроят большую фотосессию, а дрессированные четвероногие даже покатают гостей на упряжках, — рассказали организаторы акции.
С собой можно привезти подарки для одиноких псов — корм, поводки, ошейники. Питомцам также можно подарить чуточку тепла, погуляв и пообщавшись с животными.
Тем, кто готов забрать собаку в семью, необходимо взять с собой паспорт. С будущими хозяевами проведут беседу и заключат договор.
Читайте также: как живется бездомным собакам в САХе.
Фото: Александра Савельева
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