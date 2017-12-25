Четвероногий подарок: в новогодние праздники ярославцам раздадут одиноких собак

В САХе можно будет приютить щенка

В новогодние праздники в Ярославле устроят добрую акцию. 5 января с 12:00 до 15:00 на территории «Спецавтохозяйства» на Московском проспекте, 110а раздадут одиноких бездомных собак.

— Гостей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка. С символами года устроят большую фотосессию, а дрессированные четвероногие даже покатают гостей на упряжках, — рассказали организаторы акции.

С собой можно привезти подарки для одиноких псов — корм, поводки, ошейники. Питомцам также можно подарить чуточку тепла, погуляв и пообщавшись с животными.

Тем, кто готов забрать собаку в семью, необходимо взять с собой паспорт. С будущими хозяевами проведут беседу и заключат договор.

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