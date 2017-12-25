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На уборку областных дорог власти бросили 400 дорожных машин
25 декабря 2017
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Сегодня нагрузка на уборочную технику навалилась не только в Ярославле, но и в области. На региональные трассы вышли почти 400 машин и тракторов. В дорожной службе называют это работой в штатном режиме.
— В первую очередь чистят трассы, где ездят автобусы, есть школьные маршруты, а также на мостах, путепроводах, опасных участках, — рассказал директор Ярославской областной дорожной службы Антон Заев.
Работы по содержанию областных дорог этой зимой продолжает выполнять госпредприятие «Ярдормост». В ноябре прошлого года «Ярославская областная дорожная служба» заключила с ним контракт сроком до 30 июня 2018 года.
Напомним, сегодня Ярославль погряз в пробках, а на дорогах значительно увеличилось количество ДТП. Водителям рекомендуют избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий. А еще автомобилистов просят не оставлять машины, где они могут помешать работе снегоуборочной техники.
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Справка 76.ru
Замечания по качеству уборки дорог жители Ярославской области могут высказать в круглосуточно по телефону. Номера диспетчерских служб: (4852) 78-95-20 — «Ярдорслужба», (4852) 76-05-17 — «Ярдормост».
Фото: Александра Савельева
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