На уборку областных дорог власти бросили 400 дорожных машин

Дороги заметает второй день

Сегодня нагрузка на уборочную технику навалилась не только в Ярославле, но и в области. На региональные трассы вышли почти 400 машин и тракторов. В дорожной службе называют это работой в штатном режиме.

— В первую очередь чистят трассы, где ездят автобусы, есть школьные маршруты, а также на мостах, путепроводах, опасных участках, — рассказал директор Ярославской областной дорожной службы Антон Заев.

Напомним, сегодня Ярославль погряз в пробках, а на дорогах значительно увеличилось количество ДТП. Водителям рекомендуют избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий. А еще автомобилистов просят не оставлять машины, где они могут помешать работе снегоуборочной техники.

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Замечания по качеству уборки дорог жители Ярославской области могут высказать в круглосуточно по телефону. Номера диспетчерских служб: (4852) 78-95-20 — «Ярдорслужба», (4852) 76-05-17 — «Ярдормост».