Ушёл человек, передававший ярославцам приветы от Путина

Александр Беглов больше не будет передавать ярославцам приветы от Путина

Полномочного представителя президента в ЦФО сегодня забрали работать в другие регионы. На сайте Кремля появился указ о том, что Александр Беглов теперь будет представлять президента в Северо-Западном федеральном округе.

— Назначить Беглова Александра Дмитриевича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, освободив его от занимаемой должности, — написано в документе.

Указ уже вступил в силу. Кто займёт его место и будет надзирать за Ярославской областью в том числе, пока неизвестно.

Напомним, ярославцам Александр Беглов передавал приветы от президента и рассказывал хорошие новости Владимиру Путину о Ярославской области.