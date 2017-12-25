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Ушёл человек, передававший ярославцам приветы от Путина
25 декабря 2017
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Полномочного представителя президента в ЦФО сегодня забрали работать в другие регионы. На сайте Кремля появился указ о том, что Александр Беглов теперь будет представлять президента в Северо-Западном федеральном округе.
— Назначить Беглова Александра Дмитриевича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, освободив его от занимаемой должности, — написано в документе.
Указ уже вступил в силу. Кто займёт его место и будет надзирать за Ярославской областью в том числе, пока неизвестно.
Напомним, ярославцам Александр Беглов передавал приветы от президента и рассказывал хорошие новости Владимиру Путину о Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
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