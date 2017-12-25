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На старт, внимание, марш: сегодня можно получить билет на «волшебный троллейбус»
25 декабря 2017
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Сегодня в 18 часов стартует онлайн-бронирование билетов на январь на поездку в «волшебном троллейбусе».
Зарезервировать проездной можно на сайте. Один человек может забронировать только два билета. Новогодний транспорт будет ходить до 13 января.
— В поездке на «волшебном троллейбусе» ребят ждут неожиданные встречи со сказочными героями, сюрпризы и, конечно, Дед Мороз, который уже приготовил всем подарки, — рассказали в городской администрации.
Напомним, билеты на декабрь разлетелись буквально за 30 минут. Так что, если хотите покататься в новогоднем транспорте, не проспите.
Фото: мэрия Ярославля
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