На старт, внимание, марш: сегодня можно получить билет на «волшебный троллейбус»

Троллейбус будет ходить до 13 января

Сегодня в 18 часов стартует онлайн-бронирование билетов на январь на поездку в «волшебном троллейбусе».

Зарезервировать проездной можно на сайте. Один человек может забронировать только два билета. Новогодний транспорт будет ходить до 13 января.

— В поездке на «волшебном троллейбусе» ребят ждут неожиданные встречи со сказочными героями, сюрпризы и, конечно, Дед Мороз, который уже приготовил всем подарки, — рассказали в городской администрации.

Напомним, билеты на декабрь разлетелись буквально за 30 минут. Так что, если хотите покататься в новогоднем транспорте, не проспите.