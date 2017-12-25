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Мэрия Ярославля оценила собственную уборку города от снега
25 декабря 2017
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После снегопада в выходные сегодня утром город встал в пробки. Люди по часу выбирались из Заволжского района, в заторах стоял весь центр. На дорогах грязь, жижа и снежные комки.
После обеда ситуация улучшилась, но ненамного — судя по картам «Яндекса» многие дороги в центре города остаются «красными».
В мэрии прокомментировали ситуацию с уборкой города.
— Процесс уборки организован. Это ежедневный рабочий процесс. Есть обращения от граждан по усилению работ, — рассказал директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля Михаил Кузнецов. — Есть замечания по Тутаевскому шоссе, их устраним. В Ярославле общественный транспорт не встал, срывов нет, жители города спокойно добрались утром до работы. Уборка города идет по нормативам, но, например, центр города сейчас весь запаркован, и возможности убрать дороги нет, но работы продолжаются.
Фото: Ольга Прохорова
Видео: Лев Белков
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