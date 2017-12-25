Мэрия Ярославля оценила собственную уборку города от снега

Мэрия жалуется, что уборке мешают припаркованные автомобили

После снегопада в выходные сегодня утром город встал в пробки. Люди по часу выбирались из Заволжского района, в заторах стоял весь центр. На дорогах грязь, жижа и снежные комки.

После обеда ситуация улучшилась, но ненамного — судя по картам «Яндекса» многие дороги в центре города остаются «красными».

В мэрии прокомментировали ситуацию с уборкой города.

— Процесс уборки организован. Это ежедневный рабочий процесс. Есть обращения от граждан по усилению работ, — рассказал директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля Михаил Кузнецов. — Есть замечания по Тутаевскому шоссе, их устраним. В Ярославле общественный транспорт не встал, срывов нет, жители города спокойно добрались утром до работы. Уборка города идет по нормативам, но, например, центр города сейчас весь запаркован, и возможности убрать дороги нет, но работы продолжаются.