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Toyota на трассе перевернулась на крышу: пострадал человек
25 декабря 2017
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Сегодня в Ярославской области на 42-м километре трассы Ярославль — Углич в Большесельском районе произошло ДТП. Toyota Corolla улетела в кювет и приземлилась на крышу.
— В результате аварии пострадал один человек, ему медики оказали помощь, — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Не исключено, что машина перед случившимся наехала на какое-то препятствие.
Все детали аварии сейчас уточняют специалисты Госавтоинспекции.
Тем временем в Рыбинске пьяный водитель на «Ниве» влетел сразу в две машины. А в Ярославле на Октябрьском мосту произошла страшная авария. Там пьяный водитель «Тойоты» врезался в «Ауди». В результате аварии погиб молодой водитель «Ауди».
Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области
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