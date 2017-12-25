Toyota на трассе перевернулась на крышу: пострадал человек

ДТП произошло на трассе Ярославль — Углич

Сегодня в Ярославской области на 42-м километре трассы Ярославль — Углич в Большесельском районе произошло ДТП. Toyota Corolla улетела в кювет и приземлилась на крышу.

— В результате аварии пострадал один человек, ему медики оказали помощь, — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Не исключено, что машина перед случившимся наехала на какое-то препятствие.

Все детали аварии сейчас уточняют специалисты Госавтоинспекции.

Тем временем в Рыбинске пьяный водитель на «Ниве» влетел сразу в две машины. А в Ярославле на Октябрьском мосту произошла страшная авария. Там пьяный водитель «Тойоты» врезался в «Ауди». В результате аварии погиб молодой водитель «Ауди».