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Ярославль встал в гигантские пробки: где не проехать
25 декабря 2017
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Прошло полдня с утреннего коллапса на дорогах, как город снова встал в суровые пробки. Судя по картам «Яндекса», покраснел весь центр. Кое-где ситуация осложняется авариями. Следите за дорожной обстановкой в нашей онлайн-трансляции!
15:22 А нам тут пока пришёл ответ из мэрии по поводу утренней уборки:
— Процесс уборки организован. Это ежедневный рабочий процесс. Есть обращения от граждан по усилению работ, — рассказал директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля Михаил Кузнецов. — Есть замечания по Тутаевскому шоссе, их устраним. В Ярославле общественный транспорт не встал, срывов нет, жители города спокойно добрались утром до работы. Уборка города идет по нормативам, но, например, центр города сейчас весь запаркован, и возможности убрать дороги нет, но работы продолжаются.
15:11 Движение на перекрестке проспект Октября и улица Победы. По Победе транспорт движется со скоростью 7 км/ч.
15:08 Движение на Большой Октябрьской и проспекте Толбухина притормаживает ДТП — дорогу не поделили «Рено» и «КИА».
Фото: Максим Строганов, "Дороги Ярославля"/Facebook.com, Яндекс.Пробки, Ярнет, Анна Ёлкина, Яна Князева/Facebook.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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