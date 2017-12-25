Ярославль встал в гигантские пробки: где не проехать

15:22 А нам тут пока пришёл ответ из мэрии по поводу утренней уборки:

— Процесс уборки организован. Это ежедневный рабочий процесс. Есть обращения от граждан по усилению работ, — рассказал директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля Михаил Кузнецов. — Есть замечания по Тутаевскому шоссе, их устраним. В Ярославле общественный транспорт не встал, срывов нет, жители города спокойно добрались утром до работы. Уборка города идет по нормативам, но, например, центр города сейчас весь запаркован, и возможности убрать дороги нет, но работы продолжаются.