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Роскомнадзор назвал трассы со стопроцентным покрытием сотовой связью
На 400 километрах проверенных автодорог телефоны не ловят вообще.
25 декабря 2017
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Специалисты Роскомнадзора и радиочастотной службы прокатились по 30 крупным автодорогам страны и выяснили, что всего 16 из них покрыты связью хотя бы одного оператора из «Большой четверки».
Лучше всего дела с сотовой связью обстоят в Центральном, Южном и Северо-Западном федеральных округах. Хуже всего — на трассах М-52 «Чуйский тракт», М-54 «Енисей» в Сибири и М-56 «Лена» на Дальнем Востоке. Более чем на 400 километрах проверенных ведомством автодорог сотовая связь не ловит вообще, говорится в сообщении Роскомнадзора.
В ведомстве считают, что такая ситуация сложилась по двум причинам: на трассах нет нужной для связи инфраструктуры и такого количества абонентов, которое сделало бы развитие сотовой связи на трассах экономически выгодным.
За год ситуация не изменилась: без перебоев мобильная связь ловила на все тех же 16 федеральных трассах. В 2015 году Роскомнадзор выяснил, что лучше всего сеть работает на платных дорогах. Тогда среди лучших с точки зрения доступа к мобильной сети ведомство назвало трассы М-4 «Дон», М-11 «Москва — Санкт-Петербург», М-1 «Беларусь» и «Скандинавия» — от Санкт-Петербурга до Финляндии.
Фото: Александр Файрузов
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