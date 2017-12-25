Рыбинцы сами решат, какие парки и скверы благоустроить за пять лет

На встрече собралось около трехсот человек

В Рыбинске прошло первое обсуждение общественных территорий по губернаторской программе «Решаем вместе». Около трехсот человек пришли, чтобы обсудить, какие парки, скверы и места отдыха должны в первую очередь благоустроить.

— Для нас важно мнение каждого, потому что решения по благоустройству города касаются всех, — сказал глава Рыбинска Денис Добряков. — Ключевой принцип этого проекта — публичные обсуждения.

В первоначальный список на благоустройство вошли 23 объекта, среди которых Волжский, Карякинский, Кустовский, Демидовский, Переборский парки, бульвары Победы и Ушакова, площади Жукова, Дерунова, Комсомольская. Жители Рыбинска предложили внести в список еще несколько мест: Петровский парк, пустырь на улице Боткина и место слияния рек Волги и Черемухи.

До конца января в Рыбинске будут проходить встречи-обсуждения и онлайн-голосования, на которых жители города будут выбирать самые востребованные места отдыха. К весне представят эскизы по благоустройству выбранных парков и скверов, а 18 марта в Рыбинске определят окончательный список объектов, которые войдут в пятилетнюю программу благоустройства.