По улицам Рыбинска гуляла львица

Рыбинцы с удовольствием фотографировались с львицей

Жители Рыбинска стали свидетелями необычной картины: по улицам города гуляла львица. Животное ни на кого не нападало, а вальяжно разгуливало по заснеженным дорогам. В сопровождении дрессировщика. Всё дело в том, что в город с гастролями приехал цирк. Львицу решили на пару часов вызволить из клетки и дать подышать свежим воздухом.

— Бедняжка, ей холодно, наверное. В Африку хочется, — пошутили в соцсетях рыбинцы.

Но большинству, конечно, понравилось наблюдать за грациозным животным. Многие сфотографировались на память вместе с львицей.

Кстати, ранее 76.ru рассказывал о том, что Госдума ужесточила наказание за издевательства над животными.