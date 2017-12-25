По улицам Рыбинска гуляла львица

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Жители Рыбинска стали свидетелями необычной картины: по улицам города гуляла львица. Животное ни на кого не нападало, а вальяжно разгуливало по заснеженным дорогам. В сопровождении дрессировщика. Всё дело в том, что в город с гастролями приехал цирк. Львицу решили на пару часов вызволить из клетки и дать подышать свежим воздухом.
— Бедняжка, ей холодно, наверное. В Африку хочется, — пошутили в соцсетях рыбинцы.
Но большинству, конечно, понравилось наблюдать за грациозным животным. Многие сфотографировались на память вместе с львицей.
Кстати, ранее 76.ru рассказывал о том, что Госдума ужесточила наказание за издевательства над животными.
Фото: Подслушано в Рыбинске
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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