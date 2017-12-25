В арестованном клубе «Мёд» устроят новогоднюю вечеринку

Арест имущества не смущает владельцев заведения

Ночной клуб «Мёд» в Ярославле продолжает устраивать вечеринки даже после ареста всего имущества. Владельцы клуба не видят проблемы для работы увеселительного заведения в том, что судебные приставы могут продать клуб с молотка. И продают билеты на празднование Нового года.

— У нас всё хорошо, работаем и в Новый год, и в праздники — 3 и 6 января, — сообщают по телефону клуба. — А как дальше — неизвестно.

Кстати, чем ближе к Новому году, тем дешевле забронировать столик на праздник в клубе. Если в начале декабря это обошлось бы в восемь тысяч рублей плюс входной билет, то сегодня уже только пять тысяч на четырёх человек плюс плата за вход.

Напомним, в конце ноября судебные приставы наложили арест на имущество ночного клуба и ресторана. Причиной стали многомиллионные долги перед банком.