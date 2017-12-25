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В Рыбинске пьяный водитель влетел сразу в две машины: есть пострадавшие
25 декабря 2017
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Непрекращающаяся череда пьяных аварий. На этот раз в Рыбинске. 24 декабря на проспекте Батова в районе дома 61 44-летний водитель «Нивы» не справился с управлением и въехал в «Шевроле-Авео» и «Рено-Дастер».
— Водитель «Нивы» находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП пострадала 32-летняя пассажирка «Рено», — рассказали в УГИБДД по Ярославской области.
Напомним, 22 декабря в Ярославле на Октябрьском мосту произошла страшная авария. Там пьяный водитель «Тойоты» врезался в «Ауди». В результате аварии погиб молодой водитель «Ауди».
Фото: УГИБДД по ЯО
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