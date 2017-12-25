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«Новый год, да и чёрт с ним»: «Мамульки BEND» показали другую сторону праздника

25 декабря 2017
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музыка, Новый год, Ярославль, клип, Мамульки, НГ 2018, Варанкин

Музыканты ярославской группы «Мамульки BEND» сегодня опубликовали клип на песню 25-летней давности «Завтра Новый год».

— Это первый наш клип, в котором не снимались участники группы, — говорит художественный руководитель коллектива Максим Семёнов.

Не лезли музыканты со своими идеями и в сценарий клипа. Всё было отдано на откуп режиссёру Александру Красулину, известному как автор скетч-шоу «Гиперактивный вандализм».

— Клип про то, что не нужно в новогоднюю ночь сидеть дома перед телевизором, — говорит автор видеоролика. — Нужно идти гулять на улицу, ведь там вас ждут невероятные приключения и встречи. Как говорят мудрецы из интернета, некоторые люди за всю жизнь не проживают столько, сколько другие проживают за один день. А наш герой проживает целую жизнь за одну ночь.

 

Главную роль в клипе сыграл актёр театра имени Волкова Илья Варанкин.

— Клип, конечно, не без мотива социалки — в нём показана другая сторона праздника, — говорит актёр, герой которого в клипе погулял по новогоднему Ярославлю. — Каждый, я уверен, воспримет его по своему. И не важно, сталкивались ли люди с тем, что показано в ролике, или нет, мы все должны понимать, что одиночество — это очень плохо. Люди не должны доводить себя до того, что происходит с этим парнем. Хотя, может, это всего лишь его фантазии? В любом случае желаю, чтобы все встретили Новый год с любимыми людьми, родственниками и друзьями. Не доводите до крайности!

«Мамульки BEND» играют смесь ска, диско, панка, харда, арта и джаза с древнерусским фольклором. Ансамбль стал известен мелодраматически-популярными сочинениями, хоккейными частушками, совместными проектами с акулами отечественной рок-сцены, а также каверами. Постоянный участник фестивалей «Нашествие» и «Доброфест», а также многих байк-фестивалей. Помимо авторской программы, группа с кавер-проектом ВИА «Кабачки» выступает с программами «Ретро» и «Детская».

Тем временем у другой ярославской музыкальной группы «Волков Бэнд» появилась первая авторская песня. Она называется «Вверх».

Михаил Контуев
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Фото: Александр Красулин
Видео: канал Мамульки Бенд/Youtube.com
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