Серия аварий в Рыбинске: страдают пешеходы

В аварии пешеход получил травмы

Выходные в Рыбинске выдались аварийными. В субботу, 23 декабря, около девяти часов вечера на улице Пятилетки возле дома №82 столкнулись «Шевроле-Ланос» и ВАЗ-2114.

— В ДТП пострадал один человек, — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

А вечером воскресенья, 24 декабря, на проспекте Серова возле дома №5 «Форд-Фокус» сбил пешехода. ДТП произошло около 18 часов.

На месте аварии работали спасатели, сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.

— В результате аварии пешеход получил травмы, — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

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