Серия аварий в Рыбинске: страдают пешеходы

|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Выходные в Рыбинске выдались аварийными. В субботу, 23 декабря, около девяти часов вечера на улице Пятилетки возле дома №82 столкнулись «Шевроле-Ланос» и ВАЗ-2114.
— В ДТП пострадал один человек, — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.
А вечером воскресенья, 24 декабря, на проспекте Серова возле дома №5 «Форд-Фокус» сбил пешехода. ДТП произошло около 18 часов.
На месте аварии работали спасатели, сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.
— В результате аварии пешеход получил травмы, — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.
Читайте также: под Переславлем водитель «Ниссана» вылетел на встречку и врезался в три автомобиля.
Фото: МЧС
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Бизнес
Фильм недели
сегодня
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
типичный проект для... далее
19 декабря
«Звездные войны»: когда интрига не важна
Страсти в самой известной и самой далекой галактике разгораются нешуточные.
во во зажрались ........... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров