Зимнее предложение от SKODA: сервисные работы с выгодой до 50%

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С наступлением зимнего сезона SKODA Auto Россия объявляет о старте специальной акции для владельцев автомобилей марки старше двух лет. В период с 01 декабря 2017 года по 28 февраля 2018 года автолюбители смогут сэкономить до 50% от суммы чека при прохождении сервиса у официальных дилеров SKODA.

К началу зимнего сезона марка SKODA подготовила приятные сюрпризы для своих клиентов.

Этой зимой владельцы постгарантийных автомобилей чешского бренда смогут воспользоваться привлекательным предложением и пройти сервисное обслуживание у официальных дилеров со значительной экономией. Акция распространяется на плановое техническое обслуживание, покупку и установку оригинальных деталей и аксессуаров, а также кузовной или слесарный ремонт автомобиля. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте. После регистрации будет сгенерирован промокод, дающий право на получение одноразовой выгоды, размер которой зависит от общей суммы затрат клиента:

при сумме чека от 8000 до 11 999 руб. — 2000 руб.;

при сумме чека от 12 000 до 15 999 руб. — 3000 руб.;

при сумме чека более 16 000 руб. — 4000 руб.

Специальная выгода предусмотрена для владельцев моделей Octavia второго поколения, Fabia и Roomster. Экономия при обслуживании таких автомобилей может составить до 50% от общей суммы затрат:

при сумме чека от 8 000 до 11 999 руб. — 4000 руб.;

при сумме чека от 12 000 до 15 999 руб. — 6000 руб.;

при сумме чека более 16 000 руб. — 8000 руб.

В рамках акции также действует дополнительное предложение. Клиенты SKODA Auto Россия, прошедшие техническое обслуживание с использованием моторного масла Castrol, приобретенного у официального дилера, в подарок получат карту «Castrol — помощь на дороге». Ее обладатели смогут оперативно и бесплатно получить квалифицированную помощь, набрав номер горячей линии, указанный на карте. В списке доступных автовладельцам услуг — техническая и юридическая консультация по телефону, эвакуация автомобиля, выезд специалиста на место ДТП, замена поврежденных колес. В рамках обслуживания по карте водителю и пассажирам, попавшим в ДТП, будет обеспечена транспортировка на такси, а в случае, если в пути закончится бензин, служба поддержки оперативно сможет организовать доставку топлива.

Акция продлится с 1 декабря 2017 года по 28 февраля 2018 года. Количество карт «Castrol — помощь на дороге» ограничено, срок их действия до 31 декабря 2018 года.

«Автомир Богемия Ярославль»;

г. Ярославль, Ленинградский пр-т, 33;

Телефон для записи на предзаказ: + 7 (4852) 58-70-58.