Снег в радость: ярославцы устроили на дорогах бешеный дрифт

Дрифт устроили с десяток машин

Заваленные снегом дороги это не всегда плохо, считают ярославские автолюбители. Накануне вечером компания автомобилистов устроила большой дрифт на заваленных осадками дорогах.

Парни явно не робкого десятка, ведь отправили свои машины в занос на Ленинградском проспекте у торгового центра «Рио» в Дзержинском районе. В основном, дрифт устраивали на «жигулях».

— Хорошую машину жалко, да и задний привод нужен, — рассказал зритель представления Джамал Микаилов.

Но уже утром нечищенные от снега дороги стали причиной пробок и аварий на трёх проспектах в Ярославле.