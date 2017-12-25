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Снег в радость: ярославцы устроили на дорогах бешеный дрифт
25 декабря 2017
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Заваленные снегом дороги это не всегда плохо, считают ярославские автолюбители. Накануне вечером компания автомобилистов устроила большой дрифт на заваленных осадками дорогах.
Парни явно не робкого десятка, ведь отправили свои машины в занос на Ленинградском проспекте у торгового центра «Рио» в Дзержинском районе. В основном, дрифт устраивали на «жигулях».
— Хорошую машину жалко, да и задний привод нужен, — рассказал зритель представления Джамал Микаилов.
Но уже утром нечищенные от снега дороги стали причиной пробок и аварий на трёх проспектах в Ярославле.
Фото: Джамал Микаилов
Видео: Джамал Микаилов
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