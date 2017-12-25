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В Ярославле больше пяти часов тушили пожар в расселенном доме
25 декабря 2017
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В Заволжском районе Ярославля загорелся расселённый дом. Всё случилось накануне на улице 1-я Шоссейная. Кстати, этот дом уже горит не впервые.
— В субботу сгорела половина дома, а в воскресенье дом полностью догорел, — рассказывают местные жители.
— Кому-то невтерпеж, — люди не сомневаются, что череда пожаров в расселенных домах ни что иное как поджоги.
Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть МЧС около четырех часов дня. 10 человек и 4 пожарные машины тушили дом больше пяти часов.
— В результате пожара уничтожено строение на площади 1500 квадратных метров, пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.
Напомним, в середине прошлой недели бараки вспыхнули в Норском.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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