В Ярославле больше пяти часов тушили пожар в расселенном доме

Дом в Заволжском районе загорался дважды

В Заволжском районе Ярославля загорелся расселённый дом. Всё случилось накануне на улице 1-я Шоссейная. Кстати, этот дом уже горит не впервые.

— В субботу сгорела половина дома, а в воскресенье дом полностью догорел, — рассказывают местные жители.

— Кому-то невтерпеж, — люди не сомневаются, что череда пожаров в расселенных домах ни что иное как поджоги.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть МЧС около четырех часов дня. 10 человек и 4 пожарные машины тушили дом больше пяти часов.

— В результате пожара уничтожено строение на площади 1500 квадратных метров, пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Напомним, в середине прошлой недели бараки вспыхнули в Норском.