Ярославль завалило снегом: три проспекта встали в пробки

08:57

А вот что вчера вечером писал участник группы на "Дороги Ярославля" на Фейсбуке Александр Мустафин:

- А расскажите какой район как убран? Я проехал полгорода, на Нефтестрое *..па, Большая Октябрьская Толбухино, Ленина, Ухтомского почищены, ехать можно. Встретил Ярослав Мазур, сказал что за Волгой совсем ничего не убирали. Может, поможем контролирующим службам, напишем какие улицы и районы убраны. И кто где видел уборочную технику, кроме Советской площади).