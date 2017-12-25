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Город

Ярославль завалило снегом: три проспекта встали в пробки

25 декабря 2017
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дороги, снег, пробки, зима, Ярославль

Весь день вчера и всю ночь в Ярославле валил снег. Утром стало красиво — город совсем белый! Но водителям несладко — приходится с утра откапывать свой автомобиль и стоять в пробках. Что сейчас происходит на дорогах Ярославля, смотрите в нашей онлайн-трансляции.

09:41 Вера Иванова из-за Волги пишет, что едет от "Авроры" уже 1,5 часа. "Причём ещё до школы №50 не доехали", - отмечает она.

09:37 Пешеходы же жалуются на грязь. "Это разве почищено? Комки грязи на дороге", - пишут ярославцы.

09:23 А ночью Октябрьский мост и центр города были такими. 

10:12 — Заволгой коллапс! На мосту стоит «снегоуборочник» с аварийкой, - передает из пробки автолюбитель Алексей Озеров. - У меня два вопроса: как он вышел в рейс, и почему уборка моста производится в час пик?

09:10 Ближе к центру города движение на Московском проспекте нормальное - ехать можно.

08:59 Сильно затруднено движение на Московском проспекте в сторону центра. Автомобилисты на сервисе Яндекс.Пробки сообщают, что проблем добавила авария на пересечении с улицей Гагарина.

08:57

А вот что вчера вечером писал участник группы на "Дороги Ярославля" на Фейсбуке Александр Мустафин:

- А расскажите какой район как убран? Я проехал полгорода, на Нефтестрое *..па, Большая Октябрьская Толбухино, Ленина, Ухтомского почищены, ехать можно. Встретил Ярослав Мазур, сказал что за Волгой совсем ничего не убирали. Может, поможем контролирующим службам, напишем какие улицы и районы убраны. И кто где видел уборочную технику, кроме Советской площади).

08:52

- На проспекте Авиаторов такая пробка ужасная, сто лет такой не видела! - возмущается жительница Ярославля Наталья Смирнова.

08:52

Пробки в городе

08:36 Стоят три проспекта. Сервис Яндекс.Пробки выкрасил в темно-бордовый цвет проспект Авиаторов, проспект Фрунзе и часть Московского.

08:35

- Утром на Володарского пробка, которой раньше не было, - пишет на своей страничке в Фейсбуке Темур Абдуллаев.

Ольга Прохорова
Ольга Прохорова Написать письмо
Фото: Темур Абдуллаев/Facebook.com, Ольга Прохорова, Андрей Чигин, Сергей Какурин/Facebook.com, Александра Савельева, Яндекс.Пробки
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