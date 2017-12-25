|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Сексуальные и нарядные: 11 очаровательных девушек рассказали, в чём и с кем нужно встречать Новый год
25 декабря 2017
3 127 4
Новый год подкрался незаметно. Кто-то уже успел выбрать себе шикарный наряд для праздничной ночи, а кто-то ещё даже не знает, где и с кем будет отмечать Новый год. 11 очаровательных ярославн уже подобрали себе нереальные платья и рассказали остальным девушкам, где и с кем надо встречать самый главный праздник года.
— Платье на Новый год — ваш настрой на новый отрезок жизни. Подберите сияющее платье с красивым блестящим декором — как ассоциацию успеха, благосостояния и добра в вашей жизни. Новый год — семейный праздник, поэтому его надо встречать с близкими людьми — семьёй и друзьями, — считает 32-летняя тренер по визажу Наталья Галашева.
Посмотреть на всех девушек, а также выбрать самую новогоднюю ярославну можно на сайте Woman's Day. Голосование закончится сегодня в 16.00.
Фото: Woman's Day
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Бизнес
Фильм недели
сегодня
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
типичный проект для... далее
19 декабря
«Звездные войны»: когда интрига не важна
Страсти в самой известной и самой далекой галактике разгораются нешуточные.
во во зажрались ........... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров