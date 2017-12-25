Сексуальные и нарядные: 11 очаровательных девушек рассказали, в чём и с кем нужно встречать Новый год

Нарядное платье — залог успеха

Новый год подкрался незаметно. Кто-то уже успел выбрать себе шикарный наряд для праздничной ночи, а кто-то ещё даже не знает, где и с кем будет отмечать Новый год. 11 очаровательных ярославн уже подобрали себе нереальные платья и рассказали остальным девушкам, где и с кем надо встречать самый главный праздник года.

— Платье на Новый год — ваш настрой на новый отрезок жизни. Подберите сияющее платье с красивым блестящим декором — как ассоциацию успеха, благосостояния и добра в вашей жизни. Новый год — семейный праздник, поэтому его надо встречать с близкими людьми — семьёй и друзьями, — считает 32-летняя тренер по визажу Наталья Галашева.

Посмотреть на всех девушек, а также выбрать самую новогоднюю ярославну можно на сайте Woman's Day. Голосование закончится сегодня в 16.00.