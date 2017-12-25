В Ярославле выберут самую очаровательную «Мини-мисс — 2018»

10 девочек борются за корону

В Ярославле выбирают самую красивую «Мини-мисс — 2018». 10 маленьких принцесс борются за корону. А 20 января в ДК Добрынина пройдёт финал, где определят самую очаровательную маленькую ярославну. Участницы продемонстрируют свои таланты членам жюри и собравшейся публике.

— Проголосовать за понравившуюся мини-мисс можно на сайте Woman’s Day до 18 января, — рассказали организаторы конкурса.