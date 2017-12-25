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В Ярославле выберут самую очаровательную «Мини-мисс — 2018»
25 декабря 2017
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В Ярославле выбирают самую красивую «Мини-мисс — 2018». 10 маленьких принцесс борются за корону. А 20 января в ДК Добрынина пройдёт финал, где определят самую очаровательную маленькую ярославну. Участницы продемонстрируют свои таланты членам жюри и собравшейся публике.
— Проголосовать за понравившуюся мини-мисс можно на сайте Woman’s Day до 18 января, — рассказали организаторы конкурса.
Фото: Woman's Day
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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