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В Ярославле 39-летнего мужчину нашли мёртвым
24 декабря 2017
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В Ярославле нашли тело 39-летнего мужчины. Алексей Гизатулин ушёл из дома в Красноперекопском районе 19 декабря и внезапно пропал. Раньше мужчина никогда не исчезал надолго. Поэтому-то родственники и забили тревогу. Они обратились в полицию и к волонтёрам.
— 22 декабря мужчину нашли мёртвым. Нам позвонила его мама, она была вся в слезах. Поэтому мы ничего особо не спрашивали. Знаем, что смерть не связана с криминалом, — рассказали волонтёры «ЯрСпаса».
Фото: "ЯрСпас"
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