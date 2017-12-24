В Ярославле 39-летнего мужчину нашли мёртвым

Мужчина ушёл из дома, и живым его больше не видели

В Ярославле нашли тело 39-летнего мужчины. Алексей Гизатулин ушёл из дома в Красноперекопском районе 19 декабря и внезапно пропал. Раньше мужчина никогда не исчезал надолго. Поэтому-то родственники и забили тревогу. Они обратились в полицию и к волонтёрам.

— 22 декабря мужчину нашли мёртвым. Нам позвонила его мама, она была вся в слезах. Поэтому мы ничего особо не спрашивали. Знаем, что смерть не связана с криминалом, — рассказали волонтёры «ЯрСпаса».