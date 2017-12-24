Трое москвичей тратили в Ярославской области поддельные деньги

Всех троих задержали

Трое москвичей приехали в Ярославскую область, чтобы тратить поддельные деньги. Мужчина и две женщины купили в столице девять поддельных купюр номиналом по пять тысяч рублей. Затем приятели приехали в Переславль-Залесский и купили пару пустяковых товаров, чтобы разменять деньги. Остальные подделки они таким же образом сбыли в Ярославле.

— Мужчина заплатил женщинам 20 тысяч рублей. Деньги они разделили между собой. В отношении них возбудили уголовное дело. Оно направлено в Кировский суд Ярославля. Им грозит до восьми лет тюрьмы, — рассказала помощник прокурора Кировского района Кристина Бурыкина.