Подробности смертельного ДТП под Переславлем: водитель «Ниссана» на встречке столкнулся с тремя авто

24-летняя девушка погибла на месте

УМВД по Ярославской области вясняет обстоятельства жуткого ДТП, которое накануне случилось в Ярославской области. В Переславском районе на 162-м километре трассы М-8 столкнулись сразу четыре автомобиля: «Ниссан», «Мерседес», «Форд» и KIA.

— По предварительной информации 25-летний мужчина, управляя автомобилем «Ниссан», двигаясь в сторону Ярославля, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями «Мерседес», «Форд» и KIA. В результате ДТП 24-летня пассажирка автомобиля «Ниссан» получила смертельную травму. Водитель автомобиля «Ниссан» с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Также травмы получили две пассажирки автомобилей «Форд» и KIA, — рассказали в УМВД по Ярославской области.