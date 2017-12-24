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Подробности смертельного ДТП под Переславлем: водитель «Ниссана» на встречке столкнулся с тремя авто
24 декабря 2017
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УМВД по Ярославской области вясняет обстоятельства жуткого ДТП, которое накануне случилось в Ярославской области. В Переславском районе на 162-м километре трассы М-8 столкнулись сразу четыре автомобиля: «Ниссан», «Мерседес», «Форд» и KIA.
— По предварительной информации 25-летний мужчина, управляя автомобилем «Ниссан», двигаясь в сторону Ярославля, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями «Мерседес», «Форд» и KIA. В результате ДТП 24-летня пассажирка автомобиля «Ниссан» получила смертельную травму. Водитель автомобиля «Ниссан» с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Также травмы получили две пассажирки автомобилей «Форд» и KIA, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Фото: Анна Ёлкина
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